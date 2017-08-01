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Акция – Момент удачи с Серебряной
Акция – Момент удачи с СеребрянойЛето…Жара... Как хочется свежей прохладной воды…

Используй свой шанс! В период с 31 июля по 6 августа заправляйся на АЗС «Sinooil», получай и размещай стикер на стекле своего авто, слушай Авторадио и выигрывай месячный запас* живительной влаги - артезианской воды «Серебряная», обогащенной ионами серебра!

ТОО Компания ОБИС с торговой маркой Серебряная совместно с Авторадио проводит акцию.



Описание  
Общие положения 
Акция «Момент удачи с Серебряной» 
Регион размещения: г.Алматы 
Срок проведения акции: с 31 июля по 25 августа 2017 г. 


Этап 1 
С 31 июля  по 6 августа 2017 г. заправляйся на АЗС «Sinooil» и получай у промоутеров стикер на стекло. 
Наклеивание стикеров на автомобили, находящихся на АЗС «Sinooil», производится с  15.00 до 19.00 по следующим адресам:. 
 
АЗС № 2 пр. Абая, 109 б, уг. ул. Мирзояна 
АЗС № 9 пр. Райымбека, 74, уг. ул. Есенова 
АЗС № 25 Бостандыкский р-н, ул.Витебская, 40а 
АЗС № 28 ул. Сатпаева, уг.ул. Жарокова 57 а/151 
АЗС № 7 пр. Рыскулова, 91а 
АЗС № 21 Ауэзовский р-н, Толе би, 294 в 
АЗС № 11 пр. Сейфуллина, 223 
 
 
Этап 2.  
С 07 августа по 25 августа 2017г в назначенное время (слушайте эфир  Авторадио!) экипаж Авторадио с ведущим и представителем Компании Заказчика выезжают на определенное место дислокации. В эфире называется адрес местонахождения экипажа.  
Прибывшие по указанному адресу первые 10 автомобилистов получают приз.  
Остальные участники получают поощрительный приз. 
1-08-2017, 17:05 в ---,