Лето…Жара... Как хочется свежей прохладной воды…





Используй свой шанс! В период с 31 июля по 6 августа заправляйся на АЗС «Sinooil», получай и размещай стикер на стекле своего авто, слушай Авторадио и выигрывай месячный запас* живительной влаги - артезианской воды «Серебряная», обогащенной ионами серебра!





ТОО Компания ОБИС с торговой маркой Серебряная совместно с Авторадио проводит акцию.









Описание

Общие положения

Акция «Момент удачи с Серебряной»

Регион размещения: г.Алматы

Срок проведения акции: с 31 июля по 25 августа 2017 г.





Этап 1

С 31 июля по 6 августа 2017 г. заправляйся на АЗС «Sinooil» и получай у промоутеров стикер на стекло.

Наклеивание стикеров на автомобили, находящихся на АЗС «Sinooil», производится с 15.00 до 19.00 по следующим адресам:.

АЗС № 2 пр. Абая, 109 б, уг. ул. Мирзояна

АЗС № 9 пр. Райымбека, 74, уг. ул. Есенова

АЗС № 25 Бостандыкский р-н, ул.Витебская, 40а

АЗС № 28 ул. Сатпаева, уг.ул. Жарокова 57 а/151

АЗС № 7 пр. Рыскулова, 91а

АЗС № 21 Ауэзовский р-н, Толе би, 294 в

АЗС № 11 пр. Сейфуллина, 223

Этап 2.

С 07 августа по 25 августа 2017г в назначенное время (слушайте эфир Авторадио!) экипаж Авторадио с ведущим и представителем Компании Заказчика выезжают на определенное место дислокации. В эфире называется адрес местонахождения экипажа.

Прибывшие по указанному адресу первые 10 автомобилистов получают приз.

Остальные участники получают поощрительный приз.