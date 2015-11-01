Наргиз Закирова даст эксклюзивное интервью на Авторадио

Наргиз Закирова родилась 6 октября 1970 года в столице Узбекистана - Ташкенте. С раннего детства девочка любила музыку, что было вполне естественно, ведь музыкальность и артистичность должна быть у нее в крови. Вся ее семья была музыкальной в большом смысле слова. Бабушка, дедушка, мать, отец, два родных дяди – все они имеют в большей или меньшей мере отношение к музыке.

В 15 лет девушка принимает участие в музыкальном конкурсе новых талантов «Юрмала-86», где с песней «Помни меня» на музыку дяди Фарруха Закирова и слова Ильи Резника получила приз зрительских симпатий.

Хотя по правилам конкурса желающие принять участие в фестивале могли те, кому исполнилось уже 16 лет. Но Наргиз это не остановило, и она все таки заслужила почетное уважение и понимание зрителей и слушателей. С этого момента началась ее активная, творческая, музыкальная работа над собой и своим голосом.

В 1995 году певица иммигрирует в США. Ко всему этому, она была в разводе с первым мужем. Но от него у нее осталась дочь, которой на тот момент было 5 лет. Поначалу жизнь в Америке складывалась тяжело. Первое время Наргиз работала в видеопрокате. Работа требовала постоянного ее присутствия с раннего утра и до позднего вечера, хотя платили за нее не очень много. Также она была беременна, но об этом ни кто не догадывался. В общем, пришлось выживать.

Но долго она в США не пробыла. Через некоторое время Наргиз смогла наладить некоторые музыкальные связи и ее пригласили петь в ресторан в Нью-Йорке, где она могла хоть как-то применять свои творческие способности. По ее словам, там было более престижно и лучше выступать нежели в караоке.

В 2001 г. записала сольный альбом в музыкальном стиле этно «Золотая клетка», который достаточно большим тиражом разошелся в Америке. Америка полюбила еще сильнее данный вид музыки с помощью талантливой певицы Наргиз.

Мало кто знает, что Наргиз Закирова должна была принять участие еще в первом сезоне "Голоса". Но перед самым стартом кастинга отец певицы тяжело заболел. Диагноз был неутешителен - рак легких. В апреле 2013 отец Наргиз скончался.

Стоит отметить, что перед участием во втором сезоне шоу "Голос" Наргиз Закирова прошла три этапа отбора на американский X-фактор. И перед началом следующего этапа ей пришло приглашение Первого канала на участие в проекте "Голос". Недолго думая, Наргиз выбрала Россию и не прогадала.

Интервью Наргиз Закировой начнётся после 20.00 в эфире Авторадио-Казахстан. Отправляйте свои вопросы на наш номер в WhatsApp +7 707 105 05 05.Наргиз Закирова - певица, участница шоу "Голос". У певицы достаточно экстравагантная внешность. У неё бритая голова, кроме того, дреды и множество наколок. Сама она говорит, что бритая голова – это не принципиальный выбор, а всего лишь элементарная прихоть. Ни к какой субкультуре Закирова себя не причисляет.