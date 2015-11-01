В эфире Авторадио будет разыгран автомобиль!

Розыгрыш автомобиля состоится в прямом эфире 17 августа 2018 года в 11.30! Для того, чтобы принять участие в акции, нужно ознакомиться с правилами...





Правила проведения рекламной акции «Купи смартфон Samsung - выиграй автомобиль!»



1. Общие положения 1.1. Настоящие правила рекламной акции «Купи смартфон Saamsung - выиграй автомобиль!» (далее – акция) определяют общее наименование призов, круг лиц, среди которых проводится розыгрыш (далее – участники), механику проведения розыгрыша, объявления результатов, порядок и сроки получения призов. 1.2. Акция проводится с целью стимулирования продаж смартфонов, планшетов и смарт часов марки Samsung. 1.3. Организатором Акции является ТОО «FORA TRADE» и ТОО «FORA TRADE ASIA» (далее – Организатор), адрес: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 159Б. Для целей проведения Акции, а также для осуществления контроля за ходом Акции и награждения победителей Акции, Организатор имеет право привлекать третьих лиц. 1.4. Акция проводится на территории магазинов техники FORA, в том числе в Интернет магазине https://fora.kz 1.5. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, близким родственникам таких работников и представителей. 1.6. Акция не является лотереей по смыслу, предусмотренному пп. 4) ст. 1 Закона Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности» и направлено исключительно на стимулирование продаж смартфонов, планшетов и смарт часов марки Samsung. 1.7. Правила проведения Акции, результаты розыгрыша, а также другая информация, связанная с проведением Акции, размещается на официальном сайте https://fora.kz (далее – Сайт).



2. Сроки проведения Акции и места розыгрыша призов 2.1. Акция проводится со 2 июля по 16 августа 2018 года. 2.2. Розыгрыши призов пройдут в несколько этапов в онлайн трансляции на канале FORA в Youtube или в прямом эфире в студии радиостанции «Авто радио», по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 30а, корпус 1, ЖК "Тенгиз тауэрс” (далее Радио) 2.3. Первый этап розыгрыша призов: участвуют товары, купленные со 2 по 8 июля 2018 года. Розыгрыш состоится 9 июля 2018 в 16:00 по времени Астаны в онлайн трансляции на канале FORA в Youtube. 2.4. Второй этап розыгрыша призов: участвуют товары, купленные с 9 по 15 июля 2018 года. Розыгрыш состоится 16 июля 2018 в 16:00 по времени Астаны в онлайн трансляции на канале FORA в Youtube. 2.5. Третий этап розыгрыша призов: участвуют товары, купленные с 16 по 22 июля 2018 года. Розыгрыш состоится 23 июля 2018 в 16:00 по времени Астаны в онлайн трансляции на канале FORA в Youtube. 2.6. Четвертый этап розыгрыша призов: участвуют товары, купленные с 23 по 29 июля 2018 года. Розыгрыш состоится 30 июля 2018 в 16:00 по времени Астаны в онлайн трансляции на канале FORA в Youtube. 2.7. Пятый этап розыгрыша призов: участвуют товары, купленные с 30 июля по 5 августа 2018 года. Розыгрыш состоится 6 августа 2018 в 16:00 по времени Астаны в онлайн трансляции на канале FORA в Youtube. 2.8. Шестой этап розыгрыш главного СУПЕР приза состоится на Радио 17 августа в 11:30, участвуют товары купленные со 2 июля по 16 августа 2018 года.

2.9. Информация о месте и времени проведения этапов розыгрыша призов будет размещена на Сайте.



3.Участники Акции 3.1. Участником Акции может стать физическое лицо – гражданин Республики Казахстан и иностранец, имеющий постоянное вид на жительство и проживающий в Казахстане, достигшее 18 лет купивший смартфон, планшет или смарт часы марки Samsung (далее Товар) в магазинах техники FORA, в том числе в интернет магазине https://fora.kz. Товар можно оплатить наличными, бонусными баллами, банковской картой или оформив кредит. 3.2. Участник Акции должен быть участником бонусной программы «FORA CLUB», правила бонусной программы размещены на Сайте. 3.2. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с условиями и Правилами её проведения. 3.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам). 3.4. Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 3.5. Любая предоставленная участниками информация, в том числе персональные данные, может быть использована организатором, его уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами в целях, связанных с проведением акции и рекламных целях, включая, но не ограничиваясь: • Проведением рекламных интервью об участии в розыгрыше, которые могут быть транслированы по радио и телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через иные средства массовой информации; • Фото- и видеосъемкой участников акции в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях для изготовления графических материалов, содержащих изображения участников, которые могут быть использованы организатором в рекламных целях, без выплаты какого-либо вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности, содержащие изображения участников, полученные в соответствии с настоящим пунктом правил, будут принадлежать организатору. 3.6. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Мероприятии: налоги и иные платежи и сборы, установленные законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы и иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. Организатором указанные расходы не возмещаются и не компенсируются. 3.7. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, а также другие данные могут быть использованы в рекламных целях, без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.



4. Призовой фонд 4.1. Призовой фонд первого, второго, третьего, четвертого и пятого этапов розыгрышей: 5 смартфонов Samsung. Смартфоны разыгрываются в первом, втором, третьем, четвертом и пятом этапах розыгрышей по 1 шт. на каждом этапе розыгрышей. 4.2. Призовой фонд шестого этапа розыгрыша: СУПЕР-приз 1 (один) автомобиль Nissan Almera 2018 года выпуска. 4.3. Количество победителей – 6 участников Акции.



5. Порядок проведения Акции и алгоритм определения победителя 5.1. Покупки Участников регистрируются в учетной программе Организатора, подтверждаются документами реализации. 5.2. За 1 (один) день до даты розыгрыша всем Участникам присваиваются уникальные порядковые номера за каждую совершенную покупку.

5.3. Список участников с присвоенными уникальными порядковыми номерами публикуется на сайте fora.kz не позднее чем за 1 (один) час до начала проведения розыгрыша. 5.4. Розыгрыши производятся методом случайной генерации цифр на сайте random.org 5.5. В случае совпадения сгенерированных цифр с присвоенными порядковыми номерами Участники считаются претендентами на приз в розыгрыше (далее Претендент). 5.6. Претенденты будут оповещены по номеру телефона, указанному при регистрации бонусной карты «FORA CLUB». 5.7. Претенденты считаются Победителями, в случае выполнения всех условий Акции. 5.8. Обязательным условием для победы в акции является ответ Претендента на телефонный звонок от Организатора в день розыгрыша в период с 11:00 до 12:00 по времени Астаны. 5.9. Розыгрыш считается состоявшимся, если в прямом эфире Претендент подтвердил свое участие в акции. 5.10. В случае, если Претендент не ответит на телефонного звонок Организатора в указанное время или не подтвердит в прямом эфире Радио участие в акции, выбирается следующий Претендент и так далее.



6. Порядок и сроки получения Призов 6.1. Победители розыгрышей обязаны не позднее 3 (трех) календарных дней с момента объявления итогов известить Организатора о своем намерении получить приз и нести все расходы, связанные с их получением и оформлением. 6.2. Победители не позднее 3 (трех) календарных дней с момента публикации итогов розыгрыша обязан предъявить организатору следующие сведения и документы, необходимые для получения призов:  фамилия, имя, отчество;  адрес фактического проживания и места регистрации;  номер контактного и мобильного телефонов;  копию и оригинал документа, удостоверяющего личность (для сверки);  оригиналы документов, подтверждающие приобретение товара;  иные сведения/документы, по запросу организатора. 6.3. Победители розыгрышей обязаны в течение 2 (двух) календарных дней с момента предоставления документов лично заключить с организатором договор/соглашение по форме организатора акции, а также подписать все необходимые документы, в том числе накладную и/или акт приема-передачи. 6.4. Победители розыгрышей обязаны не позднее 3 (трех) календарных дней с момента объявления итогов лично явится в любой магазин техники FORA для проведения фото- и видеосъемки в рекламных целях. 6.5. Призы в денежном эквиваленте Организатором Акции не выдается.



7. Порядок и сроки получения СУПЕР-приза 7.1. Победитель СУПЕР-приза обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты розыгрыша СУПЕР-приза известить Организатора Акции о своем намерении получить СУПЕР-приз и нести все расходы, связанные с его получением, транспортировкой, оформлением, регистрацией и эксплуатацией. 7.2. Победитель СУПЕР-приза не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента публикации итогов розыгрыша обязан предъявить организатору следующие сведения и документы, необходимые для получения СУПЕР-приза:  фамилия, имя, отчество;  адрес фактического проживания и места регистрации;  номер контактного и мобильного телефонов;  копию и оригинал документа, удостоверяющего личность (для сверки);

 оригиналы документов, подтверждающие приобретение товара;  иные сведения/документы, по запросу организатора. 7.3. Победитель розыгрыша обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента предоставления документов лично заключить с организатором договор/соглашение по форме организатора акции, а также подписать все необходимые документы. 7.4. Победитель розыгрыша обязан не позднее 3 (трех) календарных дней с момента объявления итогов лично явится в любой магазин техники FORA для проведения фото- и видеосъемки в рекламных целях. Победитель розыгрыша обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента объявления итогов лично явиться для получения СУПЕР – приза по адресу: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 99. 7.5. Победитель обязуется в течение одного года ездить на брендированном автомобиле (СУПЕР-приз) 7.6. Участник Акции не вправе требовать от Организатора Акции получения денежного эквивалента вместо СУПЕР -приза и призов. СУПЕР-приз в денежном эквиваленте Организатором Акции не выдается. 7.7. Не совершение любого или всех требуемых действий Победителем в указанные п.п. 7.1. - 7.6. Правил сроки, равно как неявка Победителя в указанные сроки за СУПЕР-призом, означает отказ Победителя от СУПЕР-приза. В данном случае СУПЕР-приз автоматически переходит в собственность и распоряжение Организатора, который оставляет за собой право распорядится СУПЕР-призом по своему усмотрению. 7.8. Право собственности на СУПЕР-приз переходит к Победителю в момент его получения по накладной и акту приема-передачи. С этого момента на Победителя переходит риск случайной гибели или утраты, повреждения, ухудшения СУПЕР-приза. Организатор Акции с даты подписания накладной и акта приема-передачи СУПЕР-приза не несет ответственности за риск, связанный с его утерей,



8. Обязанности, права и ответственность Организатора Организатор вправе: 8.1. В любое время изменить условия либо отменить проведение Акции, в том числе изменить количество и наименование призов, указанных в разделе 4 настоящих Правил, вносить изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте за один день до вступления в силу соответствующих изменений/отмены. 8.2. Отказать Участнику в участии в Акции, в случае несоответствия Участника предъявляемым Правилами требованиям. 8.3. Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в Акции, в случае, если Организатору станет известно о нарушении Участником Правил. 8.4. Аннулировать либо пересмотреть результаты розыгрыша, в случае обнаружения Организатором нарушений в процессе их определения. 8.5. Отказать Участнику в выдаче Приза, в случае непредставления Участником информации и/или документов, указанных в настоящих Правилах. 8.6. Аннулировать Приз, если Победитель вернул Товар организатору в срок 14 дней с момента совершения покупки. 8.7. Аннулировать Приз, если Победитель отказался от проведения фото- видеосъемки в рекламных целях. Организатор обязан: 8.8. Соблюдать правила и процедуры, установленные Правилами. 8.9. Уведомлять Участников об отказе от участия, дисквалификации, изменении условий Акции или любых иных событий, связанных с проведением Акции, путем размещения соответствующей информации на Сайте. Организатор не несет ответственности за:

 Недостоверные сведения, указанные Участником.  Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке информации на Сайт, иные сбои технологического характера, в том числе сбои специального программного обеспечения, влияющие на сроки и порядок проведения Акции и её результаты.  Нарушение своих обязательств, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах.  Незнание Участником Условий Акции и за получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.  Индивидуальный подоходный налог за выигрыш призов в соответствии со ст.172 Налогового кодекса РК организатор акции уплачивает самостоятельно. Остальные налоги, сборы и иные обязательные, или сопутствующие платежи и расходы, уплачивает победитель. 9. Прочие условия 9.1. СУПЕР-приз, указанный в настоящих правилах, может отличаться от любых фотографий либо графических изображений этого СУПЕР-приза, используемых Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать Участников Акции о ее проведении. Модель, комплектация, цвета и другие параметры и характеристики СУПЕР-приза определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции. 9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 9.3. Жалобы, связанные с организацией проведения Акции, Участники могут направлять по следующему адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 159Б. Организатор выносит решение относительно претензий Участников не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения таковых. 9.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящих Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное толкование дается организатором Акции как их составителем.