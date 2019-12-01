Авторадио-Казахстан представляет! «Новогодний Ватсап».



Сочини стихотворение или песню, используя ключевые слова – «Авторадио», «Новый Год», и название своего города.



Пришли его голосовым сообщением на ватсап 707 105 05 05 и слушай внимательно наш эфир.



Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!! Каждый будний день с девятого декабряСочини стихотворение или песню, используя ключевые слова –, иПришли его голосовым сообщением на ватсапи слушай внимательно наш эфир.Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!! События, Вчера, 21:08 в О радио

