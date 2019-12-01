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Авторадио-Казахстан представляет!
Авторадио-Казахстан представляет!Каждый будний день с девятого декабря «Новогодний Ватсап».

Сочини стихотворение или песню, используя ключевые слова – «Авторадио», «Новый Год», и название своего города.

Пришли его голосовым сообщением на ватсап 707 105 05 05 и слушай внимательно наш эфир.

Авторы самых оригинальных и весёлых сообщений получат новогодние сюрпризы!!!
Вчера, 21:08 в О радио » События,