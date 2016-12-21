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С вокзала Астаны выгонят всех нелегальных таксистов

Выгнать всех нелегальных водителей с вокзала Астаны поручил сегодня аким столицы Асет Исекешев. Речь идёт об автомобилистах, на чьих машинах размещена реклама, они занимают место на парковке. При этом у многих из них есть так называемая инвалидная книжка, и они имеют право парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями. Также аким поручил выгнать нелегальных таксистов, которые увозят пассажиров по направлениям Кокшетау, Караганда и Павлодар. Таких на столичном вокзале сейчас больше пятисот.

21-12-2016, 16:41 в Автоклуб » Автоновости, комментариев: 0

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