Как проходит акция "550 литров бензина" (ФОТО)

По традиции в канун Нового Года на "Авторадио-Казахстан" стартует акция «550 литров бензина». Каждый день в 10.30 слушатели должны внимательно слушать подсказки ведущих и оперативно прокладывать марштрут к тому месту, где проводится розыгрыш призов. Как только в эфире звучит адрес, автомобилистам необходимо быстро доехать до пункта назначения и получить призы!

Что касается призов! То их в этом году стало больше! Их получат первые двадцать пять автомобилистов! Какие подарки достанутся нашим слушателям определит случай. Победитель получит - 100 литров бензина, остальные будут распределены в порядке убывания — 90, 80, 70, 60 и так далее. Ну а в качестве поощрительных призов — вам достанутся незамерзающая жидкость и щетки для чистки снега с машины, а также брендированные призы: термосы, ручки и термокружки.





