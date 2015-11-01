Платный въезд в Астану введут возможно уже весной Платный въезд в Астану из пригорода введут возможно уже весной этого года. Предварительная дата - 21 мая, сообщает портал информбюро. Однако чиновники пообещали предупредить казахстанцев за месяц. Раскошелится в часы пик придется всем водителям, кроме льготников. Таким способом власти намерены избавить город от пробок и мотивировать людей пересаживаться на автобусы. Для автовладельцев при въезде в Астану будет организована парковка. Добавлю, что власти города планируют купить 45 школьных автобусов. Они будут возить детей с окраин в столицу. Автоновости, комментариев: 0 Сегодня, 19:22 в Автоклуб

