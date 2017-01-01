В Алматы будут перекрыты улицы во время эстафеты огня

Городские власти Алматы рассказали, какие улицы будут перекрыты во время эстафеты огня и как можно будет добираться на спортивные объекты на протяжении всего соревнования, сообщает корреспондент

.В связи с проведением мероприятий Универсиады на некоторых участках будет ограничено движение личного автотранспорта. Движение общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме. Так, в воскресенье, 29 января, пройдет эстафета огня по следующему маршруту: КазНУ имени аль-Фараби - улица Тимирязева - улица Манаса - проспект Абая - проспект Сейфуллина - улица Гоголя - проспект Сейфуллина - улица Толе би - проспект Достык - проспект Абая - улица Байтурсынова - улица Сатпаева - проспект Достык - площадь Республики. Движение по маршруту будет ограничено с 10.00 до 14.00 часов.

"В связи с тем, что эстафета огня охватывает большой квадрат улиц, корректировка автобусных маршрутов производиться не будет. Автобусные маршруты будут останавливаться по мере прохождения эстафеты по участкам. Таким образом, остановка каждого маршрута на указанных участках будет составлять в среднем 5-10 минут", - сообщили в пресс-службе акимата. Кроме того, особое внимание будет уделено доставке зрителей и гостей на стадион "Алматы Арена" в дни открытия и закрытия Универсиады, а именно 29 января и 8 февраля соответственно. Стоимость проезда на специальных маршрутах составит 100 тенге в один конец. Автобусы будут отходить с двух точек города - с Центрального стадиона и площади "Астана" (КБТУ).



