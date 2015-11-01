В Алматы проверят автомобили с кыргызстанскими номерами В Алматы проверят автомобили с кыргызстанскими номерами. Рейды начнутся в ближайшее время и будут проводиться постоянно, - передает агентство Тенгриньюс. Машины, которые зарегистрированы в Кыргызской Республике, и которые передвигаются по городу без таможенной декларации, будут задерживаться таможенными органами. А водители привлекаться к административной ответственности, сообщают в Департаменте внутренних дел Алматы. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 23:10 в Автоклуб

