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В Алматы проверят автомобили с кыргызстанскими номерами

В Алматы проверят автомобили с кыргызстанскими номерами. Рейды начнутся в ближайшее время и будут проводиться постоянно, - передает агентство Тенгриньюс. Машины, которые  зарегистрированы в Кыргызской Республике, и которые передвигаются по городу без таможенной декларации, будут задерживаться таможенными органами. А водители привлекаться к административной ответственности, сообщают в Департаменте внутренних дел Алматы.

Вчера, 23:10 в Автоклуб » Автоновости, комментариев: 0

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