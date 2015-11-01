Алматы ждёт транспортная перезагрузка Город Алматы ждёт транспортная перезагрузка! Об этом объявил аким Бауыржан Байбек. По его словам, в следующем году будет закончено строительство двух новых развязок. Также расширится трасса в районе рынка Алтын Орда. Всего на транспортную реформу будет выделено 5 миллиардов тенге. Эти деньги пойдут на развитие троллейбусных маршрутов, легко-рельсового транспорта и открытие новых станций метро. Транспортная реформа, по словам Бауыржана Байбека, поможет решить проблему с пробками и загрязнением воздуха. Автоновости, комментариев: 0 Сегодня, 08:01 в Автоклуб

