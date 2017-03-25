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ГАЗель отбросило на тротуар после столкновения с грузовиком в Алматы
АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Автомашина ГАЗель перевернулась от столкновения с грузовым автомобилем КамАЗ в Алматы.
По словам очевидцев, авария произошла в субботу на пересечении улиц Момышулы — Жанажол. Автомашина ГАЗель, поворачивая налево, не пропустила КамАЗ.
По предварительным данным, грузовик двигался на зеленый сигнал светофора, а ГАЗель — на красный. От удара ГАЗель отбросила на перекресток и она перевернулась. В ДТП незначительные травмы получил водитель ГАЗель. Ему была оказана медицинская помощь.

ГАЗель отбросило на тротуар после столкновения с грузовиком в АлматыГАЗель отбросило на тротуар после столкновения с грузовиком в Алматы
25-03-2017, 21:50 в Автоклуб » Автоновости, комментариев: 0

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