Автомобилистов РК не будут заставлять надевать шлемы Казахстанских автомобилистов не будут заставлять надевать шлемы, если их машины не оборудованы подушками безопасности. Об этом заявили в Комитете административной полиции МВД. Напомним, сегодня в Фейсбуке пользователи начали распространять информацию о том, что шлемы для автолюбителей станут обязательными. В Правилах дорожного движения такой нормы нет и не будет, - сообщают в Министерстве внутренних дел. Автоновости, комментариев: 0 30-03-2017, 18:56 в Автоклуб

