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Автомобилистов РК не будут заставлять надевать шлемы
Казахстанских автомобилистов не будут заставлять надевать шлемы, если их машины не оборудованы подушками безопасности. Об этом заявили в Комитете административной полиции МВД. Напомним, сегодня в Фейсбуке пользователи начали распространять информацию о том, что шлемы для автолюбителей станут обязательными. В Правилах дорожного движения такой нормы нет и не будет, - сообщают в Министерстве внутренних дел.
30-03-2017, 18:56 в Автоклуб » Автоновости, комментариев: 0

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