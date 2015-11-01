На площади Астана в Алматы будет сокращено количество проезжих полос На площади Астана в Алматы будет сокращено количество проезжих полос. Кроме того, там появятся дополнительные деревья и два так называемых "сухих" фонтана. Как пишет портал Информбюро.кз, власти также планируют разделить на площади пешеходные и транспортные потоки, на северной стороне площади выложат гранитную плитку. Все эти работы планируется завершить уже в сентябре. Напомним, что сейчас в Алматы продолжается реконструкция улиц. На Гоголя хотят сделать спциальные карманы для парковки, а улицу Панфилова — от Кабанбай батыра до Жибек жолы - сделают пешеходной. Автоновости, комментариев: 0 Сегодня, 19:21 в Автоклуб

