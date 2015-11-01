В Казахстане временно приостановлен выкуп старых авто В Казахстане временно приостановлен выкуп старых автомобилей. Это связано с тем, что деньги, выделенные на выплату компенсаций, закончились. Вся сумма была освоена, - передает агентство Тенгриньюс. Всего было выделено 20 000 квот, они были рассчитаны на год, но их хватило на семь месяцев. Сегодня, как сообщает компания «Оператор РОП», сдать старое авто можно только взамен на скидочный сертификат. В настоящий момент в Казахстане работает 17 пунктов по сбору автохлама. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 15:19 в Автоклуб

