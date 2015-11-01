Цены на бензин выросли в Алматы На заправках Алматы выросли цены на бензин. Как сообщает агентство Спутник, увеличилась стоимость АИ-92 и дизельного топлива. На "ҚазМұнайГаз" цена литра 92-го бензина достигла 144-х тенге. Самая высокая цена зафиксирована на заправках "Газпром нефть": АИ-92 продаётся там по 147 тенге, подорожав на два тенге. Бензин марки АИ-95 подорожал на три тенге до 158 за литр, стоимость дизеля увеличилась на четыре тенге с начала августа. Напомню, ранее о росте цен на ГСМ сообщали автомобилисты из Уральска. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 14:08 в Автоклуб

