Что происходит с бензином в Алматы?

Власти Алматы просят владельцев мелких автозаправок не прятать бензин на складах. По словам заместителя акима Алмаса Мадиева, в городе достаточное количество топлива, его хватит на два-три дня. Кроме того, в таких крупных сетях, как Helios, Sinоoil и "КазМунайГаз" запаса ГСМ гораздо больше. Около 15 тысяч тонн. Это позволяет обеспечить весь город топливом на восемь-десять дней. Ситуация с бензином находится под контролем и в ближайшее время будет улучшаться, - это пообещал зам.акима. Напомню, о дефиците бензина АИ-92 на алматинских АЗС сегодня в социальных сетях написали автомобилисты.

Тем временем, сейчас на заправках "КазМунайГаза" все марки бензина продают только по талонам. В самой компании говорят, что ограничения связаны с задержкой поставки топлива. На Sinоoil АИ-92 - в свободной продаже, а АИ-96 отпускается только по талонам. Агентство Тенгриньюс сообщает, что на автозаправочных станциях собираются большие очереди. На Гелиосе бензин продают по талонам и при оплате банковскими картами.