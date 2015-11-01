Бауыржан Байбек назвал стоимость проекта БАКАД Большая алматинская кольцевая дорога обойдётся городу в полтора миллиарда долларов. Деньги на неё должны выделить из бюджета, а также привлечь инвесторов. Об этом сказал аким Алматы Бауыржан Байбек. По его словам, новая дорога разгрузит центр города от 40 до 60 тысяч автомобилей в сутки. По задумке властей, часть денег в строительство кольцевой дороги вложит частный инвестор. Вернуть деньги он сможет в течение 20 лет за счёт платного проезда. Инвестор для создания БАКАД должен быть выбран до конца этого года, - пишет портал Информбюро.кз. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 19:16 в Автоклуб

