Кыргызские перевозчики игнорируют транспортные законы РК

АСТАНА, 12 окт – Sputnik. В министерстве по инвестициям и развитию Казахстана заявили об участившихся фактах игнорирования транспортного законодательства перевозчиками из Кыргызстана.

По данным ведомства, только за последние два дня из 212 проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики, выявлено 35 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. В частности, отмечено 11 случаев превышения весогабаритных параметров, четыре факта осуществления каботажных перевозок, отсутствие казахстанского бланка разрешения и 13 иных нарушений.

Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму более 1 миллиона 328 тысяч тенге.

Наряду с этим четыре пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку из-за отсутствия разрешения на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок.

Накануне стало известно, что с вечера 10 октября на пропускных пунктах на границе Казахстана и Кыргызстана образовались длинные очереди из-за ужесточения пропускного режима с казахстанской стороны. К вечеру среды, 11 октября, в Комитете национальной безопасности пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.