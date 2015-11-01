Алматинские водители смогут ездить без страховки и техпаспорта Алматинских водителей избавят от необходимости возить с собой кипу документов на машину. Об этом заявил сегодня глава комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры Багдат Мусин. По его словам, автомобилистам нужно будет брать с собой только удостоверение личности. Именно с его помощью дорожные полицейские смогут узнать досье на водителя. Для этого у стражей порядка появятся специальные планшеты. Деньги на их покупку сегодня поручил выделить аким Алматы Бауыржан Байбек. Новшество будет запущено в следующем году в пилотном режиме, - передает агентство Тенгриньюс. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 18:13 в Автоклуб

