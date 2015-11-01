В Казахстане изменились правила регистрации автомобилей В Казахстане изменились правила регистрации автомобилей. С этого года водителям больше не нужно будет заново платить госпошлину на новую регистрируемую машину. Если раньше казахстанцы при снятии с учёта автомобиля, повторно присваивая ему госномера, платили 6 тысяч тенге, то сейчас эта мера исключена. Кроме того, в этом году вдвое уменьшены пошлины на изготовление второго госномера. Сейчас автомобилисты платят за это три тысячи тенге, в то время, как раньше сумма достигала 6-ти с половиной тысяч, - пишет нур.кз. Автоновости, комментариев: 0 Сегодня, 12:28 в Автоклуб

