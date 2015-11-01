Канат Бозумбаев о жалобах на замерзающее дизтопливо Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев ответил на жалобы по поводу "некачественного дизельного топлива", передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе брифинга в правительстве министру напомнили о ситуации с погодой в стране, отметив тот факт, что якобы "глохнущие" на трассах автомобили были заправлены некачественным топливом. "Во-первых, за качество топлива на заправочных станциях мы не несем ответственности. Второе: если глохнет двигатель во время мороза, это не означает некачественное топливо - это дизельное топливо, которое нужно эксплуатировать в определенных климатических условиях", - ответил Канат Бозумбаев. Он отметил, что при покупке дизельного топлива, которое произведено на Шымкентском НПЗ, надо понимать, что при температуре ниже минус 25 градусов мороза выезжать не рекомендуется. "На север едешь - не надо на автобусе везти гастарбайтеров из Узбекистана в Россию, не надо заливать. Не жадничать - залить "Арктику", которая минус 40 выдерживает. Это также касается всех дальнобойщиков. Поэтому когда про некачественное топливо говорят, я не готов здесь комментировать. Что касается бензина, вообще жалоб не слышал", - заключил министр. Напомним, ранее синоптики сообщали о том, что в предстоящие трое суток аномальный мороз в Казахстане будет усиливаться, и погода будет холоднее климатической нормы на 10-18 градусов. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 15:13 в Автоклуб

