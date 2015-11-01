Бозумбаев рассказал, когда Казахстан будет обеспечен бензином

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев обещает обеспечить внутренний рынок страны бензином и соляркой на 90 %.

"Обеспеченность внутреннего рынка отечественным ГСМ в целом по году составит по бензину до 90%, по дизельному топливу — 90 %, по авиакеросину — 70 %, и по мазуту традиционно — 100 %", — сказал Бозумбаев на коллегии своего ведомства в пятницу.

Ранее министерство энергетики обещало, что после модернизации трех НПЗ Казахстан сможет обеспечивать внутренний рынок полностью по этим видам нефтепродуктов. Однако затем Бозумбаев пояснил, что в связи с окончанием реконструкции Шымкентского НПЗ в середине следующего года, казахстанский рынок в первой половине 2018 года по-прежнему будет зависеть от поставок из России, хотя уже и не в прежнем объеме в 40 % по году.

"Объем переработки нефти в стране в прошлом году составил 14,9 миллиона тонн нефти, показав, несмотря на сложный год, рост 2,9 % к 2016 году. Ключевым событием 2017 года в нефтепереработке стало завершение проектов реконструкции и модернизации двух НПЗ — Павлодарского и Атырауского, в 2018 году планируется завершение и модернизация Шымкентского НПЗ, это во второй половине нынешнего года", — напомнил глава минэнерго.

Объем же переработки нефти в 2018 году, по его словам, по плану увеличится на 1,1 миллиона тонн и составит ровно 16 миллионов тонн.

"После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ, а это второе полугодие 2018 года, мы ожидаем обеспечения рынка страны отечественными нефтепродуктами, исключения импортозависимости по бензину, дизтопливу и авиакеросину. По авиакеросину — после соответствующей сертификации", — уточнил глава ведомства.

Кроме того, ожидается увеличение глубины переработки в среднем с 63 до 83 %, выпуск продукции экологического класса К4, К5 и появление возможности экспорта ГСМ. При этом Бозумбаев сослался на данные международного рейтингового агентства Global Petrol Prices, которое ежемесячно составляет рейтинг самых низких цен на ГСМ среди 167 стран: согласно этим данным, на 19 февраля 2018 года Казахстан по цене на бензин занимает 15 место в мире с ценой 56 центов за литр.

"Средняя цена бензина по миру — 1 доллар 15 центов, страной с самой низкой ценой на бензин является сегодня Венесуэлла, 10 центов за литр, самой дорогой — Исландия с ценой 2 доллара 10 центов, — отметил министр. — По цене дизтоплива Казахстан занимает 14 место, это 50 центов, средняя цена дизтоплива в мире составляет 1 доллар 04 цента, страной с самым дешевым ДТ стала Венесуэла — 0,009 долларов за литр, с самым дорогим дизельным топливом — также Исландия, 2 доллара 2 цента", — добавил он.

Министр также напомнил, что по поручению президента страны его ведомством прорабатывается вопрос строительства четвертого НПЗ в Казахстане.

"Проведенный анализ показал, что с учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензинов между 2021 и 2023 годами, дизельного топлива — к 2023 году и авиакеросина — после 2026 года", — заметил Бозумбаев.