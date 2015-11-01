Заменить водительское удостоверение теперь можно онлайн Казахстанцы теперь могут заменить водительское удостоверение онлайн. По данным агентства Tengrinews, такая услуга стала доступна на портале электронного правительства. Для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Сервис уже активен для жителей Астаны и Алматы, а также доступен в областных центрах. Для перевыпуска прав нужно заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины, это чуть больше 3000 тенге. Получить новые права можно будет в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции.



Получая правда при себе необходимо иметь: распечатанные заявление и чек; водительское удостоверение для обмена; документ, удостоверяющий личность; справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку 083-формы.



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