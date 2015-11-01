  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
Заменить водительское удостоверение теперь можно онлайн

Казахстанцы теперь могут заменить водительское удостоверение онлайн. По данным агентства Tengrinews, такая услуга стала доступна на портале электронного правительства. Для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Сервис уже активен для жителей Астаны и Алматы, а также доступен в областных центрах. Для перевыпуска прав нужно заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины, это чуть больше 3000 тенге. Получить новые права можно будет в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции.

Получая правда при себе необходимо иметь: распечатанные заявление и чек; водительское удостоверение для обмена; документ, удостоверяющий личность; справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку 083-формы.

Сегодня, 16:05 в Автоклуб » Автоновости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*