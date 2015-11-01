Заменить водительское удостоверение теперь можно онлайн

Казахстанцы
теперь могут заменить водительское
удостоверение онлайн. По данным агентства Tengrinews, такая услуга
стала доступна на портале электронного
правительства. Для
этого необходимо иметь электронно-цифровую
подпись. Сервис уже активен для жителей
Астаны и Алматы, а также доступен в
областных центрах. Для перевыпуска прав
нужно заполнить электронную заявку и
подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается
фотография и скан с изображением подписи.
Также необходимо распечатать электронный
чек об оплате государственной пошлины,
это чуть больше 3000 тенге. Получить
новые права можно будет в
спецЦОН по месту жительства или в РЭП
дорожной полиции.
Получая правда при себе необходимо иметь: распечатанные заявление и чек; водительское удостоверение для обмена; документ, удостоверяющий личность; справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку 083-формы.
Казахстанцы
теперь могут заменить водительское
удостоверение онлайн. По данным агентства Tengrinews, такая услуга
стала доступна на портале электронного
правительства. Для
этого необходимо иметь электронно-цифровую
подпись. Сервис уже активен для жителей
Астаны и Алматы, а также доступен в
областных центрах. Для перевыпуска прав
нужно заполнить электронную заявку и
подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается
фотография и скан с изображением подписи.
Также необходимо распечатать электронный
чек об оплате государственной пошлины,
это чуть больше 3000 тенге. Получить
новые права можно будет в
спецЦОН по месту жительства или в РЭП
дорожной полиции.