Восемь улиц в центре Алматы станут односторонними Восемь крупных улиц в центре Алматы станут односторонними. Это позволит снизить нагрузку на магистрали и сократит количество пробок. Одностороннее движение введут на некоторых участках улиц Гоголя, Кабанбай батыра и Жамбыла, машины по ним смогут двигаться только в восточном направлении. На улицах Богенбай батыра и Макатаева разрешат ехать только на запад. Движение на некоторых зонах Розыбакиева и Макатаева направят в южную сторону. Новая схема дорожного движения вводится в Алматы с 5 августа. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 22:08 в Автоклуб

