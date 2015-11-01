На трёх улицах Алматы снизят скорость движения На трёх улицах Алматы снизят скорость автомобильного движения. Ограничения введут на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточной Объездной дороге. Там запретят разгоняться выше 60-ти километров в час. Чтобы контролировать поток машин, на улицах установят камеры без так называемых «слепых зон». Они появятся на 142-х постах. Власти города считают, что снижение скорости всего на 20 километров в час позволит спасти десятки жизней. Добавим, что сейчас Алматы лидирует по количеству дорожно-транспортных происшествий. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 21:09 в Автоклуб

