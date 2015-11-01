Казахстанским водителям не нужно менять буквы KZ на госномерах Казахстанским водителям не нужно менять буквы KZ на госномерах. Информация о том, что автомобилисты могут заменить "КЗ" на "НУР" не соответствует действительности. Об этом заявляют в Комитете административной полиции МВД. Раннее появились сообщения о том, что водители за дополнительную плату могут разместить на номере символ "НУР". Похожие слухи ходили на прошлой неделе и о личных данных казахстанцах. Неизвестные организовали фейковую рассылку о том, что все казахстанцы должны поменять имена и фамилии и добавить к ним приставку "НУР. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 15:20 в Автоклуб

