Перевыпуск льготных карт "Онай" подорожал в два раза Перевыпуск льготных карт "Онай" подорожал в два раза. Причиной стал рост курса доллара. Одна из многодетных матерей написала в Фейсбуке, что в прошлом году восстановление потеряной карты стоил 700 тенге, а сейчас уже полторы тысячи. В транспортном холдинге Алматы подтвердили эту информацию. Там сказали, что подорожание связано с тем, что карточки изготавливаются за рубежом и оплата за них производится в иностранной валюте. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 15:57 в Автоклуб

