Водителей авто с иностранными номерами начнут штрафовать Водителям с кыргызстанскими и армянскими номерами, которые нарушили правила дорожного движения на территории Казахстана, начнут присылать штрафы. Об этом сообщают в Комитете по правовой статистике. Предписания будут отправлять водителям с иностранной регистрацией, нарушившим правила в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и еще в восьми областях Казахстана. За последние три года количество аварий с участием иностранных автомобилей выросло в два раза, - передает агентство Тенгриньюс. Автоновости, комментариев: 0 Вчера, 18:14 в Автоклуб

