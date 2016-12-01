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На Авторадио началась акция "Письмо Деду Морозу"

На Авторадио-Казахстан стартовала традиционная новогодняя акция «Письмо Деду Морозу»! Каждый день в 14.30 ведущий в прямом эфире зачитывает ваши послания и вручает подарки авторам самых интересных и оригинальных писем!


Чтобы стать героем нашей программы, нужно написать на электронный адрес:dedmoroz@avtoradio.kz, и рассказать о своих заветных желаниях, рассказать, какой подарок вы хотите получить и почему он для вас так важен?!

Самые праздничные и необычные послания обязательно окажутся у Деда Мороза.

На Авторадио началась акция "Письмо Деду Морозу"На Авторадио началась акция "Письмо Деду Морозу" 

 

Вчера, 22:42 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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