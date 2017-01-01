Что могут увидеть в Алматы гости Универсиады? (ФОТО)

Пока власти Алматы готовят город к международной зимней Универсиаде-2017 (выкрашивают заборы, сносят уродливые киоски и накрывают тентами недостроенные объекты), жители спальных районов "украшают" улицы мусорными пакетами. Фото сделано в микрорайоне Сайран.
Надеемся на то, что зарубежные гости престижных соревнований не увидят, как местные жители относятся к родному городу.
Автор: Сергей Шипулин
Надеемся на то, что зарубежные гости престижных соревнований не увидят, как местные жители относятся к родному городу.
Автор: Сергей Шипулин