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Что могут увидеть в Алматы гости Универсиады? (ФОТО)
Пока власти Алматы готовят город к международной зимней Универсиаде-2017 (выкрашивают заборы, сносят уродливые киоски и накрывают тентами недостроенные объекты), жители спальных районов "украшают" улицы мусорными пакетами. Фото сделано в микрорайоне Сайран.
Надеемся на то, что зарубежные гости престижных соревнований не увидят, как местные жители относятся к родному городу. 

Автор: Сергей Шипулин
 
Что могут увидеть в Алматы гости Универсиады? (ФОТО)Что могут увидеть в Алматы гости Универсиады? (ФОТО)




Вчера, 18:12 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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