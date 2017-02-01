В Петропавловске бензовоз врезался в ограждение (ФОТО)

В Петропавловске водитель бензовоза, допустивший ДТП на территории городского гидроузла, будет привлечен к административной ответственности, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

По данным пресс-службы, по факту ДТП в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КРКоАП "Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества", что влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (1 МРП – 2 тысячи 269 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

"Собранный материал по данному факту передан в 1-й ОП УВД города Петропавловска для принятия процессуального решения", – проинформировали в пресс-службе ведомства. Напомним, накануне ночью полиция и ДЧС СКО совместными усилиями предотвратили чрезвычайную ситуацию.

