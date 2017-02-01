Печень с ножами в центре города! (ФОТО)

Рядом находится школа и подростки постоянно проверяют на прочность лёд. Если им попадутся эти ножи? Да и вообще много вопросов?

Мы обратились в полицию и сообщили о находке примерно в 14:00. Спустя 3 часа, возвращаясь с работы той же дорогой, увидел на том самом месте скопление школьников. Что и стоило ожидать... На момент 17:00 никто из полиции так и не приехал.



Автор: Сергей Шипулин



Кусок печени и кусок мяса с ножами лежат в речке *Весновка* ниже моста на улице Сатпаева. Сначала не разглядел ножей и подумал, что с соседнего кафе выбросили на корм собакам. А сегодня разглядел 2 ножа под мясными кусками. Напрашивается вопрос - если хотели покормить собак, то зачем ножи? Если предположить, что мясо испорчено или заражено, то для чего его выкидывать вместе с ножами в замерзшую речку?Рядом находится школа и подростки постоянно проверяют на прочность лёд. Если им попадутся эти ножи? Да и вообще много вопросов?Мы обратились в полицию и сообщили о находке примерно в 14:00. Спустя 3 часа, возвращаясь с работы той же дорогой, увидел на том самом месте скопление школьников. Что и стоило ожидать... На момент 17:00 никто из полиции так и не приехал.Автор: Фото и видео, комментариев: 0 Сегодня, 12:32 в Автоклуб

