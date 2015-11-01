В Алматы полицейские на патрульной машине сбили ребенка (ВИДЕО) В Алматы патрульная машина сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщает агентство Тенгриньюс, ДТП произошло несколько часов назад по улице Джангильдина, выше проспекта Рыскулова. Очевидцы говорят, что 9-летнего ребенка сбил автомобиль, который ехал на высокой скорости. Сами полицейские, которые наехали на школьника, говорят, что преследовали машину. Ребенок госпитализирован. Его состояние стабильное. У мальчика диагностирован перелом ноги. В ДВД сообщили, что по этому факту начата проверка.



Фото и видео, комментариев: 1 Вчера, 12:21 в Автоклуб

