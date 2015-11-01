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В Алматы полицейские на патрульной машине сбили ребенка (ВИДЕО)
В Алматы патрульная машина сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщает агентство Тенгриньюс, ДТП произошло несколько часов назад по улице Джангильдина, выше проспекта Рыскулова. Очевидцы говорят, что 9-летнего ребенка сбил автомобиль, который ехал на высокой скорости. Сами полицейские, которые наехали на школьника, говорят, что преследовали машину. Ребенок госпитализирован. Его состояние стабильное. У мальчика диагностирован перелом ноги. В ДВД сообщили, что по этому факту начата проверка.

Вчера, 12:21 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 1

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zonder — Вчера, 12:37
Беспридельщики!!!!! Нельзя ребенка было трогать! Надо было скорую на месте ждать!!! Да че говорить, нет слов! Полицейское государство!!!!!!!!!! Им все можно! Отмажут и еще ребенка сделают виноватым!!! Позор власти!!!
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