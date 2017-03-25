Забастовка автобусников Семея (ВИДЕО) Прокуратура Семея провела экстренный брифинг по факту вчерашней забастовки, которую устроили два крупных пассажироперевозчика – компания "Азиякомби" и "Семавтопарк". Они не выпустили на линию свои автобусы. В итоге на остановках города образовались большие скопления людей, которые не могли уехать домой. Как выяснилось, таким образом перевозчики, обслуживающие порядка 70 процентов маршрутов города, выразили свой протест против городского акимата, который не позволяет им повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Как сообщает агентство Тенгриньюс, за саботаж перевозчиков Семея в адрес акима ВКО будут внесены меры прокурорского реагирования. Сами нарушители получат предостережение о предусмотренной законом ответственности.



На данный момент тариф в общественном транспорте в Семее составляет 60 тенге для взрослых и 30 тенге – для детей. Пассажироперевозчики настаивают на его повышении как минимум до 80 тенге. При этом для подтверждения своих требований все это время они не могли предоставить документы о своих расходах и доходах. На данный момент эти расчеты предоставили лишь три предприятия-пассажироперевозчика из 6 действующих в Семее. Без этих документов, по данным руководства города, повысить тариф невозможно.



Источник: tengrinews.kz



Фото и видео, комментариев: 0 25-03-2017, 19:59 в Автоклуб

