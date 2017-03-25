В Атырау мужчина спасся от смерти, выпрыгнув в окно (ВИДЕО)

В Атырау мужчина выжил при пожаре и взрыве в металлическом контейнере, переделанном под бытовку. Инцидент произошел утром 23 марта на стройплощадке рядом с проспектом Абылхайыр-хана, сообщает "Ак Жайык".
Судя по видео, присланному в редакцию издания очевидцем, пожар произошел из-за разгерметизации газового баллона. Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки. Еще через несколько секунд произошел сильный взрыв."Контейнер площадью 12 квадратных метров сгорел полностью. Имеется один пострадавший, но у него не ожоги, а порезы. От госпитализации он отказался", - прокомментировали в дежурной части ДЧС Атырауской области.
Судя по видео, присланному в редакцию издания очевидцем, пожар произошел из-за разгерметизации газового баллона. Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки. Еще через несколько секунд произошел сильный взрыв."Контейнер площадью 12 квадратных метров сгорел полностью. Имеется один пострадавший, но у него не ожоги, а порезы. От госпитализации он отказался", - прокомментировали в дежурной части ДЧС Атырауской области.