В Карагандинской области начались паводки



Спасатели Карагандинской области, где сегодня начались паводки, призывают местных жителей сохранять спокойствие. Вода скоро отступит, - говорят в Департаменте по ЧС. Ранее специалисты назвали воду транзитной. Повышение уровня связано с дождями и таянием снега. Жертв среди людей и животных в регионе не зарегистрировано. Сегодня талая вода затопила дворы, хозпостройки и вошла в некоторые дома поселков Агадырь, Нуркен и Акшокы Шетского и Каркаралинского районов. По данным агентства Тенгриньюс, в Карагандинской области сейчас работают 54 наблюдательных пункта. В опасных участках укрепляются дамбы, также оборудованы эвакуационные пункты. Фото и видео, комментариев: 0 30-03-2017, 18:23 в Автоклуб

