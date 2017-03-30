  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
В Карагандинской области начались паводки
Спасатели Карагандинской области, где сегодня начались паводки, призывают местных жителей сохранять спокойствие. Вода скоро отступит, - говорят в Департаменте по ЧС. Ранее специалисты назвали воду транзитной. Повышение уровня связано с дождями и таянием снега. Жертв среди людей и животных в регионе не зарегистрировано. Сегодня талая вода затопила дворы, хозпостройки и вошла в некоторые дома поселков Агадырь, Нуркен и Акшокы Шетского и Каркаралинского районов. По данным агентства Тенгриньюс, в Карагандинской области сейчас работают 54 наблюдательных пункта. В опасных участках укрепляются дамбы, также оборудованы эвакуационные пункты. 

В Карагандинской области начались паводкиВ Карагандинской области начались паводки
30-03-2017, 18:23 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*