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25 ТОНН БЕНЗИНА
25 ТОНН БЕНЗИНАВ честь пятилетия "Авторадио-Казахстан" мы дарим 25 тонн бензина и другие ценные призы всем автомобилистам страны!
Одно из главных условий для участия в акции - на стекле вашего автомобиля должна быть наклейка Авторадио-Казахстан.
Где её получить? Каждый день, начиная с 10-го апреля, ведущие Авторадио в эфире будут называть адрес, где в течение нескольких часов будут раздаваться заветные стикеры. Наклейки также можно получить в офисах Авторадио в 20-ти городах Казахстана по будням с 9.00 до 18.00.

И уже с 6-го мая начнётся розыгрыш бензина! Он будет проходить каждую субботу в течение дня. Чтобы принять участие в акции, нужно внимательно слушать эфир и ждать команды ведущих.
Вчера, 12:17 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 1

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Бахыт — Вчера, 15:21
Добрый день, Авторадио-Казахстан! Поздравляем с юбилеем и желаем процветания!
По акции: нельзя ли попроще - без команд ведущих?
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