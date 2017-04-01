25 ТОНН БЕНЗИНА В честь пятилетия "Авторадио-Казахстан" мы дарим 25 тонн бензина и другие ценные призы всем автомобилистам страны!

Одно из главных условий для участия в акции - на стекле вашего автомобиля должна быть наклейка Авторадио-Казахстан.

Где её получить? Каждый день, начиная с 10-го апреля, ведущие Авторадио в эфире будут называть адрес, где в течение нескольких часов будут раздаваться заветные стикеры. Наклейки также можно получить в офисах Авторадио



И уже с 6-го мая начнётся розыгрыш бензина! Он будет проходить каждую субботу в течение дня. Чтобы принять участие в акции, нужно внимательно слушать эфир и ждать команды ведущих. Одно из главных условий для участия в акции -Где её получить? Каждый день, начиная с 10-го апреля, ведущие Авторадио в эфире будут называть адрес, где в течение нескольких часов будут раздаваться заветные стикеры. Наклейки также можно получить в офисах Авторадио в 20-ти городах Казахстана по будням с 9.00 до 18.00.И уженачнётся розыгрыш бензина! Он будет проходить каждую субботу в течение дня. Чтобы принять участие в акции, нужно внимательно слушать эфир и ждать команды ведущих. Фото и видео, комментариев: 1 Вчера, 12:17 в Автоклуб

