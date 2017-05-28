Авторадио-Казахстан объявляет Радио Охоту!



С 5 июня каждый будний день, с 11.00 до 13.00, услышав номер своего автомобиля, примите вправо, остановитесь и получите приз!



Обязательное условие акции - наличие фирменного стикера Авторадио! Стикеры можно получить в



Подробности "Радио Охоты” в нашем эфире! В честь своего пятилетия Авторадио-Казахстан продолжает делать подарки нашим слушателям и объявляет "Радио Охоту”!каждый будний день,, услышав номер своего автомобиля, примите вправо, остановитесь и получите приз!Обязательное условие акции - наличие фирменного стикера Авторадио! Стикеры можно получить в офисах нашей радиостанции по всей стране! Фото и видео, 28-05-2017, 18:20 в Автоклуб

