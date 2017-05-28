Авторадио-Казахстан объявляет Радио Охоту!

В честь своего пятилетия Авторадио-Казахстан продолжает делать подарки нашим слушателям и объявляет "Радио Охоту”!
С 5 июня каждый будний день, с 11.00 до 13.00, услышав номер своего автомобиля, примите вправо, остановитесь и получите приз!
Обязательное условие акции - наличие фирменного стикера Авторадио! Стикеры можно получить в офисах нашей радиостанции по всей стране!
Подробности "Радио Охоты” в нашем эфире!
С 5 июня каждый будний день, с 11.00 до 13.00, услышав номер своего автомобиля, примите вправо, остановитесь и получите приз!
Обязательное условие акции - наличие фирменного стикера Авторадио! Стикеры можно получить в офисах нашей радиостанции по всей стране!
Подробности "Радио Охоты” в нашем эфире!