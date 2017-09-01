В Астане на стройке обвалилась стена. Погибли люди (ФОТО)











Строители, погибшие сегодня на одном из объектов Астаны, оказались гражданами Узбекистана. Об этом сообщают в столичном акимате. Напомним, сегодня утром на стройке в районе "Сарыарка" рухнула стена здания: два человека погибли под завалами. Ещё один пострадавший госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно. В настоящий момент создана оперативная группа, занимающаяся расследованием. В ликцидации ЧП участвовали 15 сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД. Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 22:04 в Автоклуб

