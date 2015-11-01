Джип откинуло на женщину с детьми (ВИДЕО) В Сети появилось видео шокирующего ДТП, которое произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеорегистратор одной из машин запечатлел момент, как джип Toyota Highlander, переезжая перекресток, столкнулся с легковушкой BMW. Затем внедорожник на полном ходу откинуло на женщину с тремя детьми, которые стояли на обочине дороги.

По информации паблика @dorogi.kz в Instagram, ДТП случилось в микрорайоне "Ужет" Алатауского района вчера, 28 сентября, вечером.

"Toyota Highlander не уступил дорогу BMW, от удара Toyota отбросило в стоящих на обочине людей. Мать с тремя детьми были зажаты между бетонным блоком и авто, о пострадавших не сообщается", - написано в паблике.



Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 17:38 в Автоклуб

