Кадры с места авиакатастрофы Ан-28 близ Алматы

По факту крушения самолета Ан-28 под Алматы заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения". В настоящее время проводится досудебное расследование. Самолёт упал вчера вечером рядом с поселком Междуреченск в Илийском районе. На борту находились 5 человек: командир воздушного судна Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшибек Ахматбаев, а также акушер-гинеколог и врач-реаниматолог. Все они погибли. Самолёт направлялся из Алматы в Шымкент, чтобы доставить туда врачей, которые должны были оказать помощь пациентке клинической больницы, находившейся в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно, что компания East Wing, которой принадлежал упавший самолет, фигурировала в деле о задержании заместителя генерального директора Республиканского центра санитарной авиации Мадияра Шалгинбаева. Он был взят под стражу в апреле этого года. Чиновника обвиняли в получении взятки в размере двух миллионов тенге. По версии следствия, Мадияр Шалгинбаев организовал преступную схему и на системной основе получал деньги от руководителей частных авиакомпаний. Взамен он заключал договоры на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов.

Жители поселка Междуреченск, рядом с которым вчера разбился самолет санавиации, заявляют, что всё произошло в считанные минуты. Люди услышали взрыв, а затем увидели вспышку. Казахстанский блогер Денис Кривошеев, который первым сообщил об авиакатастрофе, написал в Фейсбуке, что у судна начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Однако при снижении, машина зацепилась за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Добавлю, что это неофициальная информация.

Для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области создана специальная комиссия. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его словам, на место ЧП уже выехали члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию Романом Скляром. «Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время», - написал Женис Касымбек. Портал Информбюро пишет, что самолёт загорелся, ещё не коснувшись земли. Об этом заявляет владелец участка, на который упал Ан-28.



Врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, погибший в авиакатастрофе под Алматы, собирался заняться частной практикой. Этого не исключает коллега врача. В интервью агентству Тенгриньюс она заявила, что Талгат Патсаев никогда не боялся брать ответственность за своих пациенток. Он делал операции самой высокой сложности. В акушерстве, по словам коллег, Талгат Патсаев мог делать всё, у него были золотые руки. Напомню, что помимо Патсаева в авиакатастрофе погиб профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев.