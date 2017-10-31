В Петропавловске повесили кровавый манекен (ФОТО) АСТАНА, 30 окт — Sputnik. В Петропавловске на главной пешеходной улице города напротив здания областной прокуратуры повесили манекен в окровавленной одежде, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В социальных сетях Петропавловска активно обсуждается манекен, висящий на одном из зданий на главной пешеходной улице города Конституции Казахстана.

"Кто-нибудь знает, что ЭТО такое висит напротив областной прокуратуры по улице Конституции? Ребенок увидел и сильно напугался! У человека со слабым сердцем при виде такого может инфаркт случиться! При беглом взгляде выглядит как повешенный человек, которого перед этим жестоко пытали!", — пишет пользователь сети ВКонтакте Михаил Светлов.

"Дебилошутка человека, не понимающего, что этим может довести людей до инфаркта – пожилых, например…", — комментирует горожанка Виктория.

Примечательно, что манекен висит прямо напротив здания областной прокуратуры на улице Конституции Казахстана.



Фото © Sputnik / Елена Бережная







По всей видимости, таким оригинальным способом ресторан стейк-хаус, расположенный в этом здании, готовится к Хэллоуину и привлекает клиентов. Однако, создатели весьма креативной рекламы, видимо, слабо владеют английским языком. На манекене висит табличка "Whore" (в переводе с английского – "шлюха"), которую авторы, видимо, перепутали с "horror" ("ужас").Примечательно, что манекен висит прямо напротив здания областной прокуратуры на улице Конституции Казахстана.Фото © Sputnik / Елена Бережная Фото и видео, комментариев: 0 31-10-2017, 07:39 в Автоклуб

