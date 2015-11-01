Асфальт поверх снега (ВИДЕО)



Власти Семея утверждают, что укладывать асфальт во время снега — допустимо. Этот метод распространён, но только если на улице плюсовая температура, - заявляют в городском отделе пассажирского транспорта. Напомню, ранее жители Семее опубликовали в интернете видео, на котором коммунальщики засыпают асфальтом участки дороги прямо поверх снега. Между тем специалисты признают, что такой ремонт недолговечный и является межсезонным, для того чтобы временно, до весны, когда начнутся основные дорожные работы, решить проблему, - сообщает агентство Тенгриньюс. Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 20:05 в Автоклуб

