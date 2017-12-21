Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио

Здравствуй дедушка мороз, меня зовут Руссана, пишем мы с мамой тебе из города Жезказгана, и 19 декабря мне исполнилось 6 лет, я уже совсем взрослая, и моя мечта - пойти в школу, познакомиться с новыми детьми, делать домашние задания, и радовать маму своими оценками, да вот только писать и читать у меня плохо получается, а я не хочу чтобы дети смеялись надо мной и говорили, что я незнайка. Я очень хочу научиться читать и писать, если сможешь дедушка подари мне детский набор чтобы изучать буквы и учиться писать.



Русанна, г. Жезказган



Здравствуйте, Авторадио! Меня зовут Полина! Я живу в городе Караганде. Мне всего 4 года! Я еще не умею печатать, поэтому за меня это делает мама!!! Я бы хотела, чтобы дед мороз подарил мне на новый год красивую куклу, в синем платье!! А моему братику Илюше - машинку!!! теперь пару слов от мамы!!:) Спасибо вам за такие акции, за детские улыбки!!! С наступающим!! Желаем процветания и миллионов слушателей по всей стране!!!



Полина, г. Костанай





Здравствуйте, дедушка Мороз и Авторадио. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Желаем вам всем крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и исполнения всех заветных желаний! Пишет вам мама Динара, по просьбе сыночка Салеха. 19-го декабря ему исполнилось 5 лет. Он очень верит в чудеса и в красивые, добрые сказки, в зубную фею, динозавров и в прочих героев мультфильмов. Особенно он верит в то, что под Новый год именно Дед Мороз исполняет желания всех людей на земле. Живем мы в селе Умбеталы, Жамбылского района Алматинской области

Уважаемый дедушка Мороз, мой сын Салех просит вас подарить ему на Новый год робота-трансформера. Огромное спасибо за новогоднюю сказку, которую вы дарите людям.



Динара, Алматы



До Нового года дни летят просто с невероятной скоростью. 2017 год спешит передать борозды правления Новому молодому 2018-му. И Авторадио с Дедом Морозом должны успеть воплотить все ваши мечты в реальность до конца декабря! Пишите нам на элетронный адрес dedmoroz@avtoradio.kz. Делитесь своим настроением, рассказывайте как вы провели этот год, и почему именно вам Дед Мороз должен сделать подарок. Самые интересные письма будут прочитаны в эфире, а авторы самых оригинальных посланий получат подарки.