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Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
До Нового года дни летят просто с невероятной скоростью. 2017 год спешит передать борозды правления Новому молодому 2018-му. И Авторадио с Дедом Морозом должны успеть воплотить все ваши мечты в реальность до конца декабря! Пишите нам на элетронный адрес dedmoroz@avtoradio.kz. Делитесь своим настроением, рассказывайте как вы провели этот год, и почему именно вам Дед Мороз должен сделать подарок. Самые интересные письма будут прочитаны в эфире, а авторы самых оригинальных посланий получат подарки.

Здравствуй дедушка мороз, меня зовут Руссана, пишем мы с мамой тебе из города Жезказгана, и 19 декабря мне исполнилось 6 лет, я уже совсем взрослая, и моя мечта - пойти в школу, познакомиться с новыми детьми, делать домашние задания, и радовать маму своими оценками, да вот только писать и читать у меня плохо получается, а я не хочу чтобы дети смеялись надо мной и говорили, что я незнайка. Я очень хочу научиться читать и писать, если сможешь дедушка подари мне детский набор чтобы изучать буквы и учиться писать.

Русанна, г. Жезказган

Здравствуйте, Авторадио! Меня зовут Полина! Я живу в городе Караганде. Мне всего 4 года! Я еще не умею печатать, поэтому за меня это делает мама!!! Я бы хотела, чтобы дед мороз подарил мне на новый год красивую куклу, в синем платье!! А моему братику Илюше - машинку!!! теперь пару слов от мамы!!:) Спасибо вам за такие акции, за детские улыбки!!! С наступающим!! Желаем процветания и миллионов слушателей по всей стране!!!

Полина, г. Костанай

Здравствуйте, дедушка Мороз и Авторадио. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Желаем вам всем крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и исполнения всех заветных желаний! Пишет вам мама Динара, по просьбе сыночка Салеха. 19-го декабря ему исполнилось 5 лет. Он очень верит в чудеса и в красивые, добрые сказки, в зубную фею, динозавров и в прочих героев мультфильмов. Особенно он верит в то, что под Новый год именно Дед Мороз исполняет желания всех людей на земле. Живем мы в селе Умбеталы, Жамбылского района Алматинской области
Уважаемый дедушка Мороз, мой сын Салех просит вас подарить ему на Новый год робота-трансформера. Огромное спасибо за новогоднюю сказку, которую вы дарите людям.

Динара, Алматы

Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям АвторадиоДед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Дед Мороз продолжает делать подарки слушателям Авторадио
Сегодня, 19:20 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 0

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