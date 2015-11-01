Лобовое столкновение газовоза и легковушки в Актау (ВИДЕО)

Один человек погиб при лобовом столкновении газовоза и легкового автомобиля в пригороде Актау, сообщает Lada.kz. ДТП произошло днем 21 февраля на автодороге на станцию Мангистау, около битумного завода. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи, как сообщил диспетчер, в 13.02 констатировала смерть одного человека. Остальные пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Видео аварии появилось в социальных сетях. Сообщается, что на кадрах видеорегистратора автомобиля попутной машины видно, как два легковых автомобиля уходят на обгон УАЗа. Через несколько секунд один из них сталкивается с автоцистерной-газовозом МАЗ. Какой компании принадлежит газовоз, был ли он пустым или полным - пока неизвестно. Подробности ДТП выясняются.



Источник: tengrinews.kz





