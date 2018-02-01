Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В нём нет апострофов, вместо них появились акуты — это штрихи над буквами. Кроме того, изменено правописание специфических букв на латинице, а также введены диграфы. То есть когда один звук обозначается двумя буквами. Напомним, прежний вариант алфавита, который был утвержден в октябре, вызвал негодование в обществе.
Президент утвердил новый казахский алфавит (ФОТО)
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