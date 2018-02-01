Президент утвердил новый казахский алфавит (ФОТО)



Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В нём нет апострофов, вместо них появились акуты — это штрихи над буквами. Кроме того, изменено правописание специфических букв на латинице, а также введены диграфы. То есть когда один звук обозначается двумя буквами. Напомним, прежний вариант алфавита, который был утвержден в октябре, вызвал негодование в обществе. Фото и видео, комментариев: 0 Сегодня, 18:35 в Автоклуб

