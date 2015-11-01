Стрельба в Кызылорде (ВИДЕО) По факту стрельбы в Кызылорде расследуется дело по статье "Убийство", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона. "По факту смерти потерпевшего в результате хулиганских действий, имевших место по улице Айтеке би города Кызылорда, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 "Хулиганство" и по части 2 статьи 99 "Убийство" Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемые задержаны, выясняются обстоятельства", - сообщили в ДВД. 27 марта в Кызылорде на улице Айтеке би произошла драка со стрельбой между молодыми людьми. Видео стрельбы попало в Сеть. В результате один человек с телесными повреждениями в тяжелом состоянии поступил в областной медицинский центр. Ему был поставлен диагноз - огнестрельное проникающее ранение брюшной полости, поврежденные внутренние органы, внутреннее повреждение геморрагический шок четвертой степени. Была проведена операция. Несмотря на проведенные экстренные реанимационные мероприятия, вечером 27 марта пострадавший скончался.



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