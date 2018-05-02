Потасовка с полицейским - водитель осуждён (ВИДЕО) Водитель автомобиля BMW X5, который зимой этого года устроил потасовку с полицейским в центре Алматы, получил пять суток ареста. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Он попытался устроить драку с сотрудником полиции, когда тот хотел отправить автомобиль на штрафстоянку. Машина была неправильно припаркована на улице Кунаева, - сообщает агентство Тенгриньюс. Ранее стало известно, что водитель управлял машиной с поддельными документами. Видео его потасовки попало в интернет.



Фото и видео, комментариев: 0 2-05-2018, 16:02 в Автоклуб

