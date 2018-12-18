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НОВОГОДНИЙ ДЕНЬГОПАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Новогодний Деньгопад, вопреки прогнозам синоптиков, продолжается! Каждый день ведущие Авторадио звонят своим слушателям и спрашивают "Какая песня звучала в эфире?".

Если участник слушает радио и называет песню, то получает 5 тысяч тенге и возможность разгадать загадку. За правильный ответ игроку достаётся ещё 5 тысяч. В случае, если слушатель не даёт правильного ответа, то сумма переходит к следующему розыгрышу. И тогда выигрыш увеличивается в несколько раз и достигает 20 000, 30 000, 50 000 и даже 80 000 тысяч тенге. К слову, 17 декабря девушке Айгуль из Алматы удалось выиграть в нашем эфире 85 тысяч! В праздничные дни она слушала Авторадио, и когда ей позвонили ведущие, она не расстерялась и сказала, что до звонка звучала песня Елены Ваенги "Абсент".
Звонок от Авторадио может прозвучать когда угодно! Утром, вечером, в обед. В будний день или выходной. Поэтому слушайте эфир, и если генератор случайных чисел выберет ваш номер телефона, то вспомните название песни или имя исполнителя, ответьте на новогоднюю загадку и получите приз от Авторадио-Казахстан!
Новогодний Деньгопад продлится до 28 декабря!
Ниже мы публикуем фотографии некоторых счастливчиков, которые, помимо денег, выиграли сувениры и подарки от Авторадио. По правилам акции "Новогодний Деньгопад", любой, кто ответит на звонок ведущих, автоматически получает термос, термокружку или кофейную кружку! В "Новогоднем Деньгопаде" уже выиграли слушатели из Алматы, Астаны, Уральска, Рудного, Щучинска, Кокшетау, Павлодара, Атырау и Кызылорды. В акции участвуют все города Казахстана! Мы желаем всем удачи!

НОВОГОДНИЙ ДЕНЬГОПАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!НОВОГОДНИЙ ДЕНЬГОПАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
НОВОГОДНИЙ ДЕНЬГОПАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
НОВОГОДНИЙ ДЕНЬГОПАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
18-12-2018, 15:53 в Автоклуб » Фото и видео, комментариев: 48

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