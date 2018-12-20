Победители акции Новогодний Деньгопад!

Мы желаем, чтобы в следующем году кошельки наших слушателей, всегда были полны денег! До встречи в Новом году!











Мы поздравляем всех победителей акции Новогодний Деньгопад, которая прошла в эфире Авторадио с 10 декабря до 29 декабря. Увы, некоторым слушателям удача не улыбнулась. И в момент, когда ведущие звонили им, те находились далеко от приёмника и не знали, какая песня звучала в эфире. За несколько недель акции мы успели подарить более 120 призов - кофейных кружек, термосов и термокружек. Десятки человек, выполнивших условия акции, выиграли деньги. А самым везучим удалось сорвать банк и получить от 80 000 до 100 000 тенге!Мы желаем, чтобы в следующем году кошельки наших слушателей, всегда были полны денег! До встречи в Новом году! Фото и видео, комментариев: 0 Вчера, 15:51 в Автоклуб

